        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çocuklara çarpıp kaçmıştı... Kaçan sürücü tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Çocuklara çarpıp kaçmıştı... Kaçan sürücü tutuklandı!

        Kağıthane'de karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet, sokakta kar topu oynayan iki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından yakalanan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 02.01.2026 - 17:29
        Kaçak sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet, kar topu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan sürücü Ferit Y. (28), çıkarıldığı mahkemece "Taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İKİ KARDEŞE ÇARPMIŞTI

        DHA'nın haberine göre olay; saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi. Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı. Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kar topu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı.

        ARAÇ DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPARAK DURABİLDİ

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        "ÇOCUKLAR ARABANIN ALTINA GİRMİŞ"

        Olayla ilgili konuşan Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

        EKİPLER GAZI KESTİ

        Diğer yandan olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Doğalgaz kutusu kaza nedeniyle hasar görürken, ekipleri gazı kesip çalışma başlattı.

        KAÇAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü Ferit Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ferit Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ferit Y. "Taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

