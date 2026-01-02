Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet, kar topu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan sürücü Ferit Y. (28), çıkarıldığı mahkemece "Taksirle yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KARDEŞE ÇARPMIŞTI

DHA'nın haberine göre olay; saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi. Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı. Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kar topu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı.

ARAÇ DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralanırken, araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.