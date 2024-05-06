Kaçırma korkusunun arkasındaki psikoloji: FOMO ne kaçırdım korkusu!

Tam tersine, Dr. Dattilo, FOMO hissinin beyni diğer anksiyete durumlarına benzer şekilde "savaş ya da kaç" tepkisini aktive ederek etkilediğini söylüyor. “Beyin bu durumda bir tehdidi, sosyal bir tehdidi algılıyor ve bizi yüksek alarma geçiriyor. Sinir sistemimiz tedirgin oluyor ve sonra rahatsız oluyoruz ve rahatlamak için motive oluyoruz.” diye devam ediyor.