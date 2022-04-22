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KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları foto galerisi yayında! Her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerinin gününü sosyal platformlarda paylaşım yaparak tebrik etmek isteyenler Cuma mesajları resimli, ayetli ve dualı foto galerisini araştırıyor. İşte 2022 Cuma mesajları galerisi yayında! Kaçırmayıp ücretsiz indirin!

  • 01
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 'ye özü en özel Cuma mesajları galerisi ücretsiz indimre fırsatını kaçırmayın! Ramazan atmosferi bir yandan sürerken bir yandan da Cumanın feyiz ve bereketinin verdşğş heyecanla sevdiklerini tabrik etmek isteyenler dualı ayetli ve headisli Cuma mesajları resimli galerisini araştırıyor. Ücretsiz Cuma mesajları galerisi Habertürk'te! Fırsatı kaçırmayın...
  • 02
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

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  • 03
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • 04
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

     
  • 05
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • 06
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

     İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • 07
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • 08
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
  • 09
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

     

     

     
  • 10
    KAÇIRMA! Son dakika: Resimli cuma mesajları yayında! 22 Nisan 2022 en yeni Cuma mesajları (Resimli, Dualı, Ayteli)

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

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