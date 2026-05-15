Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, son durum ne? Kademeli (erken) emeklilik ne zaman çıkacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar için "kademeli emeklilik" beklentisi gündemdeki yerini koruyor. 2000 yılı ve sonrasında SGK girişi yapılan kişiler, yeni bir emeklilik reformu gelip gelmeyeceğini araştırırken, çalışma hayatına yönelik olası düzenlemeler merak konusu oldu. Kademeli emeklilik sistemiyle yaş ve prim şartlarında değişiklik olup olmayacağı tartışılırken, gözler açıklamalara çevrildi. Peki, Kademeli (erken) emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte detaylar...
EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sistemiyle ilgili beklentiler sürerken, bu kez gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, yeni bir adım atılıp atılmayacağını merak ediyor. Prim günü ve yaş şartlarında esneklik sağlayabileceği konuşulan kademeli emeklilik modeliyle ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, olası düzenlemenin kimleri kapsayacağı araştırılıyor. İşte kademeli emeklilikte gündemdeki son durum…
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.