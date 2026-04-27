        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilik son dakika 2026: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? Erken emeklilik şartları ne?

        Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, şartları ne?

        EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde yeni bir adım beklentisi güçlenirken, gözler bu kez "kademeli emeklilik" modeline çevrildi. Özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigorta başlangıcı olan milyonlarca çalışan, yaş ve prim şartlarında kademeli geçiş sağlayacak olası bir düzenlemeyi yakından izliyor. Nisan ayı itibarıyla yeniden gündeme gelen kademeli emeklilik tartışmaları, "çıkacak mı, kimleri kapsayacak, şartları nasıl olacak?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte bilgiler...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:44 Güncelleme:
        1

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle geniş bir kesim emeklilik hakkına kavuşurken, sistem dışında kalan çalışanlar için yeni formüller masaya yatırılıyor. Bu kapsamda öne çıkan “kademeli emeklilik” modeli, özellikle son yıllarda sigortalı olanlar için umut ışığı oldu. Nisan ayı gelişmeleriyle birlikte yeniden tartışılmaya başlanan düzenleme, yaş ve prim gününde esneklik beklentisini artırırken, kamuoyunda “kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?” sorusu en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. İşte ayrıntılar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        6

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Furkan Kızılay, eşi Tutku Yılmaz ile İstanbul'dan taşınıyor

        'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Havuç' karakteri ile hafızalara kazınan Furkan Kızılay, İstanbul'un yoğun temposunu geride bırakıp eşi Tutku Yılmaz ile Sapanca'ya taşınıyor.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Su bozulur mu?
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
