        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri 2026: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? Erken emeklilik şartları ne, kimleri kapsayacak?

        Kademeli emeklilik son durum: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, şartları ne?

        EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sisteminde yeni bir reform beklentisi güç kazanırken, bu kez gündemin merkezine "kademeli emeklilik" modeli yerleşti. Özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, yaş ve prim şartlarında daha esnek bir geçiş imkânı sunacak olası düzenlemeye odaklandı. Mayıs ayı itibarıyla yeniden yükselen araştırmalar, "kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları nelerdir ve kimleri kapsayacak?" sorularını öne çıkardı. İşte bilgiler...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle sistemde önemli bir eşik aşılırken, kapsam dışında kalan sigortalılar için yeni bir model arayışı hız kazandı. Son dönemde yeniden gündeme taşınan "kademeli emeklilik" formülü, özellikle geç sigorta başlangıcı olan çalışanlar için kritik bir beklenti haline geldi. Yaş ve prim gününde kademeli geçiş sağlayacak düzenleme ihtimali, mayıs ayı gelişmeleriyle birlikte kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler olası yasal adımlara çevrildi. Kamuoyunda "kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?" sorusu en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. İşte ayrıntılar...

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
