        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilikte son durum 2026: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi? Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

        Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, son durum nedir?

        EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkına kavuşan milyonların ardından, gözler bu kez kapsam dışında kalan çalışanlara çevrildi. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunan kişiler için gündemde olan "kademeli emeklilik" araştırılıyor. Çalışma hayatında yeni bir modelin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak edilirken, olası düzenlemenin şartları ve kapsamına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. İşte detaylar...

        Giriş: 23.03.2026 - 21:43 Güncelleme:
        1

        Yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik ihtimaline odaklandı. Erken emekliliğin farklı bir modeli olarak değerlendirilen bu sistemde, yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde tamamlanmasıyla emeklilik yolu açılması hedefleniyor. 2026’nın ilk günlerinde de gündemdeki yerini koruyan düzenlemeye ilişkin "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman hayata geçecek?" soruları kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        6

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

