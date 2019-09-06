Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Kader Ajanları filmi konusu nedir? Kader Ajanları oyuncuları kimler?

Kader Ajanları filmi, bilim - kurgu, gerilim ve romantik tarzında film sevenlerin dikkatini çekiyor. İlk olarak 2011 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan Kader Ajanları filminin yönetmenliğini George Nolfi üstleniyor. İşte Kader Ajanları filmine dair detaylar

Kader Ajanları

Kader Ajanları filmi oyuncuları kimler? Kader Ajanları konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 127,9 milyon Amerikan Doları gişeye sahip Kader Ajanları filmi, Philip K. Dick tarafından yazılan kısa bir hikâye olan "Adjustment Team"'i temel alır. Kader Ajanları filminden ayrıntılar haberimizde.

KADER AJANLARI OYUNCULARI KİMLER?

Thomas Newman'in müziğini yaptığı Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie ve Terence Stamp yer alıyor.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas’la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa’nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader’e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Baba Hindu oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Konusu nedir?
TELEVİZYONBir Baba Hindu oyuncuları kimler?
Stajyer filminin konusu nedir? Stajyer oyuncuları kimler?
TELEVİZYONStajyer filminin konusu nedir?
Kaçış Planı oyuncuları kimler? Kaçış Planı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONKaçış Planı oyuncuları kimler?
Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 6 Eylül Cuma Yemekteyiz haftanın finali
TELEVİZYONYemekteyiz haftanın birincisi kim?
Hercai nerede çekiliyor? Hercai'nin çekildiği konak nerede?
TELEVİZYONHercai nerede çekiliyor?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 6 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi
Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 6 Eylül haftanın kazananı
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin kim elendi? 6 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi
TELEVİZYONKuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Eylül 2019 Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?
Şanışener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şanışer gerçek adı ne?
TELEVİZYONŞanışer kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X