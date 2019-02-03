Survivor Kader Karakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 Türkiye kadrosunda olan Kader Karakaya, dün akşam ödül ve dokunulmazlık oyununda başarılı bir performans sergiledi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da destek gören Survivor Kader hakkında daha detaylı bilgiler haberimizde.

SURVİVOR KADER KARAKAYA KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

1996 yılında Osmangazi'de doğdu. 22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB Spor Okulları’nda futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakanlandığını söyledi.