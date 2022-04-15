NGM Medya'dan Nazlı Heptürk yapımcılığında her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümü dizi severlerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta Zuhal'den öğrendikleriyle aklı karışan Helin'in bu akşam ekrana gelen bölümde öğrendiği yeni gerçek Kaderimin Oyunu 17. bölüme damgasını vurdu.

KADERİMİN OYUNU 17. BÖLÜM İZLE

Kaderimin Oyunu dizisinin 15 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/bolumler

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM ÖZET

Helin yaşadığı büyük şokla sarsılmışken, karşı karşıya kaldığı yeni bir gerçek duygularını alt üst eder. Zuhal, Mahir tarafından reddedildiği için öfkelidir. Helin'in de kendisine cephe almasıyla iyice bilenir ve çok tehlikeli bir oyuna girişir. Cemal, içinde bulunduğu duruma daha fazla dayanamayıp, hayatını değiştirecek kararlar alır. Sırlarla ağ gibi örülmüş konakta, herkes rolünü olması gerektiği gibi oynamaya devam eder ama gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.