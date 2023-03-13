KADES ihbarına giden polise saldırı!

Kaçmak için bir binanın çatısına çıkan A.A., polis ekibi tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında direnerek, tehdit ve hakaret eden şüpheli, kelepçe takılırken kafa atarak iki polis memuruna kafa atarak yaraladı. A.A., desteğe gelen diğer polis ekibinin yardımıyla gözaltına alındı. Şüpheli, polis otosuna götürülürken bu kez de arkadaşı O.F. ile arkadaşının babası S.C. polisi engellemeye çalıştı. Bu sırada yaşanan arbedede 2 polis memuru daha yaralandı. Polis ekipleri saldırgan baba ile oğlunu güçlükle kontrol ederek gözaltına aldı.