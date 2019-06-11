Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki binanın 6. katındaki olay 6 Mayıs sabah saatlerinde meydana geldi. Binadakiler Türkay Cucur ve eşi Billur Cucur’un evinden gelen kavga seslerini duydu. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde Billur Cucur'un kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis, olay yerinden kaçan eş Türkay Cucur'u Sarıyer'de yakaladı. Türkay Cucur emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOĞMAYA ÇALIŞTI, BIÇAKLA SALDIRDI, BOĞAZINI KESTİ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Cucur, verdiği ifadesinde o dehşet anlarını anlattı. Evin içinde dolandığı sırada eşinin neden dolandığını sorduğunu ve konuşmaya başladıklarını söyleyen Türkay Cucur, sonrasında yaşananları da tek tek anlattı. Önce eşini boğmaya çalıştığını, ardından sivri uçlu bir demirle vurduğunu söyledi. Eşi Billur Cucur’un kaçmaya çalıştığını da anlatan şüpheli eş, ekmek bıçağıyla da talihsiz kadına saldırdığını ve boğazını kestiğini anlattı.

TALİHSİZ KADIN DİRENMİŞ...

Eşinin kendisine direndiğini de ifadesine ekleyen Cucur, üzerini değiştirip evden çıktığını, markete gidip yeniden eve geldiğini de anlattı. Daha sonra da valizini hazırlayıp evden çıktığını söyleyen Türkay Cucur, Sarıyer’e gittiğinde apartman görevlisini arayıp olayı anlattığını ve eşinin ailesine haber vermesini istediğini kaydetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Pişman olduğunu öne süren o eş, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Savcılık da soruşturmasını tamamladı. Eşinin “niye dolanıyorsun” diye sorması üzerine kendisini kaybettiğini belirten Türkay Cucur’un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.