Medeniyetler şehri İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy ilçesi, gerek İstanbul'un çok eski semtlerinden biri olması nedeniyle gerek oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olması nedeniyle gerekse genç nüfusunun oldukça yüksek olması sebebiyle İstanbul'un en popüler semtlerinden biri. İstanbul'da yaşayan ancak Kadıköy'de yaşamayan ya da farklı şehirlerden İstanbul'a gelenler Kadıköy'de nerede gezilir, neler yapılır sorularının cevabının merak ediyor. Tarihi dokusuyla ve bitmeyen enerjisiyle Kadıköy'de gezilecek 10 yeri gezi tutkunları için derledik...

1)MODA SAHİLİ

İsterseniz kahvenizi alıp yeşil çimlere uzanabileceğiniz, isterseniz üst tarafta bulunan çay bahçelerine geçip denizi uzaktan izleme şansı bulacağınız Moda Sahili Kadıköy'ün en popüler mekanlarından biri.

2)HAYDARPAŞA GARI

Tarih boyunca Anadolu ile İstanbul'un arasında bir köprü görevi üstlenen Haydarpaşa Garı'ndan bugün artık trenler kalkmıyor ancak meraklıları gidip garı gezebilir.

3) BOĞA HEYKELİ

Kadıköylülerin çok alışık olduğu dev bir Boğa heykeli Kadıköy'ün orta yerinde ziyaretçilerini bekliyor. İskeleden indiğinizde Altıyol'a doğru yürürken göreceğiniz Boğa Heykeli de Kadıköy'ün simgelerinden biri.

4) SURP LEVON ERMENŞ KATOLİK KİLİSESİ

Tarih boyunca pek çok medeniyeti ağırlamış olan Kadıköy'de pek çok ibadethane de gezilip görülecek yerler arasında yer alıyor. Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi Kadıköy'de gezilecek yerler arasında yer alıyor.

5) BAHARİYE CADDESİ

Kadıköy çarşının hemen üzerinde bulunan ve Kadıköy'ün Moda Caddesi gibi en büyük caddelerinden biri olan Bahariye Caddesi de Kadıköy'e gelenlerin görmesi gereken bir yer. Altıyol'da sağ tarafınızda kalan caddenin sonu Moda'ya çıkıyor.

6) AKMAR PASAJI

Kadıköy'ün yakın dönem kültürüne zemin hazırlayan yerlerden biri de Akmar Pasajı. On binlerce kitap, CD, Plak bulabileceğiniz Akmar Pasajı'nda bugün hala birkaç tane sahaf da var.

7) BARIŞ MANÇO EVİ

Türk müzik dünyasına damgasını vuran büyük sanatçı Barış Manço'nun evi de Kadıköy'de bulunuyor. Kadıköy Moda'da yer alan Barış Manço evi bugün müze olarak hizmet veriyor ve ziyaret edilebiliyor.

8) SÜREYYA OPERASI

Türkiye'nin kültür sanat hayatında çok büyük bir önemi olan Süreyya Operası da Kadıköy'de bulunuyor. Hala aktif olarak opera ve bale gösterilerinin bulunduğu Süreyya Operası Bahariye Caddesi'de bulunuyor.

9) AYİA EFİMİA RUM ORTODOKS KİLİSESİ

Kadıköy'ün en meşhur yerlerinden biri de Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi. Kadıköy çarşıda bulunan kilisenin 1694 yılında inşa edildiği biliniyor.

10) ALEX HEYKELİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün evi olarak bilinen Kadıköy'de, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe'ye damgasını vurmuş Brezilyalı futbolcu Alex De Souza'nın da heykeli bulunmaktadır.