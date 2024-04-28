Otoparkta yangın! 3 araç zarar gördü
Kadıköy'de bir binanın otoparkında yangın çıktı. Olayda 3 araç zarar gördü
Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir binanın otoparkında bulunan otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, park halinde bulunan 2 araca daha sirayet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda 3 araç zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.