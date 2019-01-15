Kadın 46. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Kadın dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarında oluyordu ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

KADIN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kadın'ın bu akşam yayınlanması gereken 46. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak eder hale geldi. Bilindiği üzere yeni yılda reklam anlaşmaları yenileniyor, bu sebeğten dolayı süreç biraz uzadığı için diziler 3 hafta boyunca yayınlanmıyor.



KADIN 46. SON YENİ BÖLÜMÜ BNE ZAMAN YAYINLANACAK?

İki çocuğunun ağırlığı ile hayat mücadelesi vermeye çalışayan Bahar'ın öyküsünü anlatan Kadın dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı netleşiyor. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında Kadın dizisi 22 Ocak Salı günü saat 20.00'da yayınlanacak.





KADIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?



Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.