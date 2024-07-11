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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kadın girişimcilerin ürünleri raflara çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Kadın girişimcilerin ürünleri raflara çıktı

        Migros Aile Kulüpleri'nde eğitimi tamamlayan yerel üreticilerin ürünlerine mağazalarında yer veren Migros, son olarak "Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" üyesi kadınların mandalinalarla yaptıkları ürünleri GÜMÖZ markasıyla raflarına taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:58
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        Kadın girişimcilerin ürünleri raflara çıktı
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        Migros Aile Kulüpleri’nde eğitimini tamamlayan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kadın girişimleri, ürettikleri ürünleri Türkiye çapında markalaştırdı. Migros'tan yapılan açıklamaya göre sıfır atık felsefesiyle üretime kazandırılan GÜMÖZ markalı mandalin kurusu, zeytin yaprağı sirkesi, mandalin tatlısı, enginarlı erişte gibi yöresel ürünler, Tazedirekt ve Macrocenter’da satışa sunuldu. Ürünler, yakın zamanda Migros mağazalarında da tüketici ile buluşacak.

        Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kadın girişimcileri, Migros Aile Kulüpleri’nde Halk Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile yöresel gıda ürünlerin yapımından gıda hijyenine, finansal okur yazarlıktan pazarlama ve markalaşmaya kadar çeşitli eğitimlerden geçerek meslek sertifikası aldı.

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        Emekli ve ev hanımından oluşan 10 girişimci kadınının 2019 yılında kurduğu Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, üreticilerin elinde kalan mandalinaları sıfır atık felsefesiyle işleyerek bunları ürüne çevirdi.

        Verilen eğitimlerle güçlenen kadın girişimciler, ürünlerini gıda mevzuatlarına uygun hale getirdiler, üretim kapasitesi ve ürün çeşidini arttırma imkanı elde ettiler. Çalışma, Gümüldür ilçesinde kadınlara istihdam imkanı yarattı.

        Verilen bilgiye göre Turuncu Eller, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü FAO'nun dünya genelinde düzenlediği yarışmada sıfır atık ve iyi tarım uygulamaları nedeni ile Dünya Gıda kahramanı ödülüne layık görüldü. Ürünlerini, Migros’un desteği ve alım garantisiyle GÜMÖZ markasıyla Türkiye çapında tüketicilerle buluşturmaya başlayan Turuncu Eller, mandalina reçeli ile başladığı üretimine, mandalina ile yapılmış tatlı, erişte, sirke, mandalina kurusu, mandalinalı tahin helva, mandalina kolonyası gibi ürünlerle devam ediyor.

        Yerel üreticilere destek verirken, müşterilerine de doğal ürünlere erişim imkanı sunan Migros’un Alile Kulüpleri çatısı altında 300 bine yakın üyesi bulunuyor. Migros mağazalarının içinde yer alan Migros Aile Kulüpleri ile 36 noktada 220’den fazla alanda mesleki ve hobi amaçlı Milli Eğitim sertifikalı eğitimler veriyor. Bugüne kadar 493 bin kişiye sertifikalı, yüz yüze eğitim sunan Aile Kulüpleri, 2027 sonuna kadar 850 bin kişiye ulaşma hedefliyor. Bu eğitimleri alan bugüne kadar 19 bini kadın 25 bin üye kendi işlerini kurarak, aile bütçelerine katkı sağladı.

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