Kadın girişimcilerin ürünleri raflara çıktı

Migros Aile Kulüpleri’nde eğitimini tamamlayan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kadın girişimleri, ürettikleri ürünleri Türkiye çapında markalaştırdı. Migros'tan yapılan açıklamaya göre sıfır atık felsefesiyle üretime kazandırılan GÜMÖZ markalı mandalin kurusu, zeytin yaprağı sirkesi, mandalin tatlısı, enginarlı erişte gibi yöresel ürünler, Tazedirekt ve Macrocenter’da satışa sunuldu. Ürünler, yakın zamanda Migros mağazalarında da tüketici ile buluşacak.

Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kadın girişimcileri, Migros Aile Kulüpleri’nde Halk Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile yöresel gıda ürünlerin yapımından gıda hijyenine, finansal okur yazarlıktan pazarlama ve markalaşmaya kadar çeşitli eğitimlerden geçerek meslek sertifikası aldı.

REKLAM Emekli ve ev hanımından oluşan 10 girişimci kadınının 2019 yılında kurduğu Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, üreticilerin elinde kalan mandalinaları sıfır atık felsefesiyle işleyerek bunları ürüne çevirdi. Verilen eğitimlerle güçlenen kadın girişimciler, ürünlerini gıda mevzuatlarına uygun hale getirdiler, üretim kapasitesi ve ürün çeşidini arttırma imkanı elde ettiler. Çalışma, Gümüldür ilçesinde kadınlara istihdam imkanı yarattı. Verilen bilgiye göre Turuncu Eller, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü FAO'nun dünya genelinde düzenlediği yarışmada sıfır atık ve iyi tarım uygulamaları nedeni ile Dünya Gıda kahramanı ödülüne layık görüldü. Ürünlerini, Migros’un desteği ve alım garantisiyle GÜMÖZ markasıyla Türkiye çapında tüketicilerle buluşturmaya başlayan Turuncu Eller, mandalina reçeli ile başladığı üretimine, mandalina ile yapılmış tatlı, erişte, sirke, mandalina kurusu, mandalinalı tahin helva, mandalina kolonyası gibi ürünlerle devam ediyor.