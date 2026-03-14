        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kadın hakem Asen Albayrak Süper Lig tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        Kadın hakem Asen Albayrak Süper Lig tarihine geçti!

        Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi yöneten Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Kadın hakem Asen Albayrak, lig tarihine geçti!

        Göztepe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında kadın hakem Asen Albayrak orta hakem olarak görev yaptı. Bu atamayla birlikte Süper Lig’de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem düdük çaldı.

        Karşılaşmadan önce Göztepeli kadın taraftarlar Asen Albayrak’a çiçek taktim etti ve başarılar diledi.

        GÖZTEPE TARAFTARI ALKIŞLADI

        Göztepeli taraftarlar da Albayrak’ı alkışlarla karşıladı. Albayrak’tan önce Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçta orta hakem olarak görev almıştı. Orta, son olarak Süper Lig'de 8 Mayıs 2004'te oynanan Elazığspor-Gaziantepspor maçını yönetmişti.

        Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık da yapan Lale Orta ayrıca FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını almıştı. Ankara bölgesinden klasman hakemi olan Asen Albayrak daha önce 1'inci Lig maçlarında da düdük çaldı.

