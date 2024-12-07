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        Kadın Hentbol Milli Takımı'nda Costica Buceschi dönemi sona erdi

        Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamayan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:02
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        Hentbolda Buceschi dönemi sona erdi
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        A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör Costica Buceschi dönemi sona erdi.

        Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Costica Buceschi ile yolların ayrılmasına karar verildi. Milli takımda 2022 Şubat ayından bu yana görev yapan Costica Buceschi'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hentbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        A Milli Hentbol Takımı, Macaristan'da 28 Kasım'da başlayan ve tarihinde ilk kez katıldığı EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ön tur müsabakalarının ardından veda etmişti.

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