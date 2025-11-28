Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kadın mahalleli kadın muhtara saldırdı! | Son dakika haberleri

        Kadın mahalleli kadın muhtara saldırdı!

        İstanbul Pendik'te iddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın ile kadın muhtar arasında tartışma çıktı. İki kişi arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın mahalleli kadın muhtara saldırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pendik'te iddiaya göre muhtarlığa 'fakirlik belgesi' almak için giden bir kadın, sigortası olduğu gerekçesiyle muhtar tarafından reddedildi.

        DHA'nın haberine göre bunun üzerine kadın, muhtara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, 'fakirlik belgesi' almak üzere mahalle muhtarlığına gitti.

        Kadının talebi üzerine sisteme bakan muhtar, sigortalı göründüğü için belge veremeyeceğini söyledi. Aldığı cevap nedeniyle muhtarla tartışan kadın kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle iki bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı.

        İki kadın arasındaki kavga çevredekiler tarafından güçlükle ayırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kadınla muhtar arasındaki kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü