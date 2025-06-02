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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın mühendis arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da evine gelen 39 yaşındaki arkadaşı Zilif Öztürk'ü öldüren 34 yaşındaki matematik mühendisi Demet Çubuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Çayırbaşı'nda karakola giderek arkadaşını öldürdüğünü söyleyen Çubuk'un ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Olaydan sonra pişmanlık duyduğunu söyleyen Demet Ç., "Olay anını hatırlıyorum ama cinayeti neden işlediğimi hatırlamıyorum" dedi

        Giriş: 02.06.2025 - 08:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 08:26
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        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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        İstanbul'da korkunç cinayet, önceki gün Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir evde işlendi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 34 yaşındaki Demet Çubuk, sık sık görüştüğü evli ve 39 yaşındaki arkadaşı Zilif Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

        CİNAYETİ İTİRAF EDİP BIÇAĞI TESLİM ETTİ

        Katil zanlısı Demet Çubuk tutuklandı.
        Katil zanlısı Demet Çubuk tutuklandı.

        Önceki gün Kocaeli Çayırbaşı’nda polis karakoluna giden Demet Çubuk, Beşiktaş’ta Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü öldürdüğünü ve olayda kullandığı bıçağı da polise teslim etti.

        EVDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

        Öldürülen Zilif Öztürk, 39 yaşındaydı.
        Öldürülen Zilif Öztürk, 39 yaşındaydı.

        Bu bilgi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Adrese giden polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren polis ekipleri Zilif Öztürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

        ZANLI İSTANBUL'A GETİRİLDİ

        Zilif Öztürk.
        Zilif Öztürk.

        Öztürk'ün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Demet Çubuk'u, Kocaeli'nden İstanbul’a getirdi.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan işlemlerin ardından Demet Çubuk adliyeye sevk edildi. Çağlayan Adliyesi’nde savcılık tarafından ifadesi alınan Çubuk, ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkemede hakkında tutuklama kararı çıkan Çubuk, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Çubuk'un poliste ilk ifadesi ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayet anını hatırladığını söyleyen Demet Çubuk, "Olayı neden yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Olaydan sonra Kocaeli’ye kaçtığını söyleyen Demet Çubuk, olaydan sonra pişmanlık duyduğunu belirterek polise giderek teslim olduğunu söyledi.

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        #Demet Çubuk
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