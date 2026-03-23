'Kadının Adı Yok’ Beverly Hills Film Festivali'nde

Duygu Asena’nın kült romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Çağla Karslıoğlu’nun üstlendiği ‘Kadının Adı Yok’ kısa filmi, 12-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Beverly Hills Film Festivali'nde “En İyi Kısa Film” dahil çeşitli kategorilerde ödül için yarışacak. Karslıoğlu’nun ilk kısa film çalışması olan film, festival programı kapsamında Hollywood’un ikonik salonlarından TCL Chinese Theatre’da izleyiciyle buluşacak. AZ Celtic Films’in yapımcılığını üstlendiği filmin özgün müzikleri, müzik dünyasında uluslararası başarılara imza atan genç besteci Emre Şener tarafından bestelendi.

Çağla Karslıoğlu-Emre Şener

Duygu Asena’nın doğumunun 80. vefatının ise 20. yılına denk gelen film, Asena’nın 1987 yılında yayınlanan, 1988 yılında “müstehcen” bulunarak yasaklan aynı adlı romanının modern bir uyarlaması. Meraklı bir kız çocuğunun 1960’lar ve 1970’ler İstanbul’unda kadınlığa dair toplumsal beklentilere meydan okuyarak büyüme hikayesini anlatan filmin başrolünde Canım Annem dizisindeki Oya karakteri ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki Seferiye Hatun rolüyle tanınan Kayra Zabcı yer alıyor. Yardımcı oyuncu rolünde ise Cinayet Masası İstanbul, Kurt Seyit ve Şura, Ferhat ile Şirin, Tozluyaka gibi çeşitli film ve dizilerle adından söz ettiren Durukan Çelikkaya dikkat çekiyor.

Hollywood’un kalbinde dünyaca ünlü bir festival

2000’den bu yana düzenlenen Beverly Hills Film Festivali, 25 yıllık geçmişiyle dünyanın en seçkin ve etkili film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Festival, özellikle genç ve gelişmekte olan yönetmen ve yapımcılar için kendilerini ifade edebilecekleri ve dünya sinema endüstrisine adım atabilecekleri önemli bir platform işlevi görüyor. Her yıl 55 binden fazla izleyiciyi ağırlayan Festival, kırmızı halı etkinliklerinden dünya prömiyerlerine, panellerden atölye çalışmalarına kadar sinemanın farklı disiplinlerini bir araya getiriyor.

Çağla Karslıoğlu hakkında

Güzel Sanatlar eğitimini New York Üniversitesi Tisch School of the Arts'ta tamamlayan genç yönetmen Çağla Karslıoğlu, çalışmalarını New York'ta tiyatro ve film alanlarında sürdürmektedir. Off Broadway ve Wonder at American Repertory Theater; A Good Day at Arena Stage gibi güçlü yapımlarda yönetmen yardımcılığı yapan Karslıoğlu, Kadının Adı Yok kısa filmi ile yönetmenlikte ilk deneyimine imza attı.

Emre Şener hakkında

Royal Academy of Music’te Bestecilik lisans eğitimini üstün dereceyle bitiren Emre Şener, halen dünyanın en iyi müzik okullarından Juilliard School’da The Robert Craft Igor Stravinsky Foundation, American Turkish Society Ahmet Ertegün ve Promising Turks burslarıyla yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Müziği Avrupa ve ABD’de önde gelen topluluklarca seslendirilmiş, çok sayıda uluslararası ödüle layık görülmüştür. Kurucu ve sanat yönetmeni olduğu London Contemporary Soloists ile geniş ölçekli projeler yürüten Emre Şener, besteciliğin yanı sıra orkestra şefi, elektronik müzik, gitar ve bağlama icracısıdır.