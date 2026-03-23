        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Kadının Adı Yok' Beverly Hills Film Festivali'nde

        'Kadının Adı Yok’ Beverly Hills Film Festivali'nde

        Yönetmenliğini Çağla Karslıoğlu'nun üstlendiği, müziklerini genç besteci Emre Şener'in yaptığı Duygu Asena'nın kült romanından aynı adla uyarlanan 'Kadının Adı Yok' kısa filmi 26. Beverly Hills Film Festivali'nde yarışacak

        Giriş: 23.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Duygu Asena’nın kült romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Çağla Karslıoğlu’nun üstlendiği ‘Kadının Adı Yok’ kısa filmi, 12-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Beverly Hills Film Festivali'nde “En İyi Kısa Film” dahil çeşitli kategorilerde ödül için yarışacak. Karslıoğlu’nun ilk kısa film çalışması olan film, festival programı kapsamında Hollywood’un ikonik salonlarından TCL Chinese Theatre’da izleyiciyle buluşacak. AZ Celtic Films’in yapımcılığını üstlendiği filmin özgün müzikleri, müzik dünyasında uluslararası başarılara imza atan genç besteci Emre Şener tarafından bestelendi.

        Çağla Karslıoğlu-Emre Şener
        Çağla Karslıoğlu-Emre Şener

        Duygu Asena’nın doğumunun 80. vefatının ise 20. yılına denk gelen film, Asena’nın 1987 yılında yayınlanan, 1988 yılında “müstehcen” bulunarak yasaklan aynı adlı romanının modern bir uyarlaması. Meraklı bir kız çocuğunun 1960’lar ve 1970’ler İstanbul’unda kadınlığa dair toplumsal beklentilere meydan okuyarak büyüme hikayesini anlatan filmin başrolünde Canım Annem dizisindeki Oya karakteri ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki Seferiye Hatun rolüyle tanınan Kayra Zabcı yer alıyor. Yardımcı oyuncu rolünde ise Cinayet Masası İstanbul, Kurt Seyit ve Şura, Ferhat ile Şirin, Tozluyaka gibi çeşitli film ve dizilerle adından söz ettiren Durukan Çelikkaya dikkat çekiyor.

        Hollywood’un kalbinde dünyaca ünlü bir festival

        2000’den bu yana düzenlenen Beverly Hills Film Festivali, 25 yıllık geçmişiyle dünyanın en seçkin ve etkili film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Festival, özellikle genç ve gelişmekte olan yönetmen ve yapımcılar için kendilerini ifade edebilecekleri ve dünya sinema endüstrisine adım atabilecekleri önemli bir platform işlevi görüyor. Her yıl 55 binden fazla izleyiciyi ağırlayan Festival, kırmızı halı etkinliklerinden dünya prömiyerlerine, panellerden atölye çalışmalarına kadar sinemanın farklı disiplinlerini bir araya getiriyor.

        Çağla Karslıoğlu hakkında

        Güzel Sanatlar eğitimini New York Üniversitesi Tisch School of the Arts'ta tamamlayan genç yönetmen Çağla Karslıoğlu, çalışmalarını New York'ta tiyatro ve film alanlarında sürdürmektedir. Off Broadway ve Wonder at American Repertory Theater; A Good Day at Arena Stage gibi güçlü yapımlarda yönetmen yardımcılığı yapan Karslıoğlu, Kadının Adı Yok kısa filmi ile yönetmenlikte ilk deneyimine imza attı.

        Emre Şener hakkında

        Royal Academy of Music’te Bestecilik lisans eğitimini üstün dereceyle bitiren Emre Şener, halen dünyanın en iyi müzik okullarından Juilliard School’da The Robert Craft Igor Stravinsky Foundation, American Turkish Society Ahmet Ertegün ve Promising Turks burslarıyla yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Müziği Avrupa ve ABD’de önde gelen topluluklarca seslendirilmiş, çok sayıda uluslararası ödüle layık görülmüştür. Kurucu ve sanat yönetmeni olduğu London Contemporary Soloists ile geniş ölçekli projeler yürüten Emre Şener, besteciliğin yanı sıra orkestra şefi, elektronik müzik, gitar ve bağlama icracısıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Asansörde mahsur kaldılar, eve gelince hastanelik oldular

        Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden ve asansörde mahsur kalan bir aile, kendi evlerine dönünce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda misafirliğe giden aile, binanın asansöründe mahsur kaldı. İçerde bir süre kalan aile kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ziyar...
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tofaş Amerika'ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
