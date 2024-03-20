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        Haberler Spor Basketbol TKBL Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bugün oynanan 7 karşılaşma ile sona ererken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:16 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:16
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        Kadınlar basketbolda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalar ile normal sezon sona ererken; çeyrek final eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu.

        30’uncu hafta mücadelesinde OGM Ormanspor’u 97-69 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, normal sezonu 28'de 28 yaparak namağlup lider tamamladı. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding’in yanı sıra Beşiktaş, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin, Nesibe Aydın ve BOTAŞ, çeyrek final oynama hakkı kazandı. İlkem Yapı Tarsus Spor, Çankaya Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ise lige veda eden takımlar oldu.

        30’uncu haftanın sonuçları şu şekilde;

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        OGM Ormanspor – Fenerbahçe Alagöz Holding: 69-97

        Çankaya Üniversitesi – Hatay Büyükşehir Belediyespor: 110-85

        Melikgazi Kayseri Basketbol – BOTAŞ: 75-80

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol – Bursa Uludağ Basketbol: 63-68

        Beşiktaş – Nesibe Aydın: 94-70

        Emlak Konut- İlkem Yapı Tarsus Spor: 86-79

        ÇBK Mersin – Galatasaray Çağdaş Faktoring: 88-99

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesiyle çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek final eşlerleri şu şekilde:

        Fenerbahçe Alagöz Holding – BOTAŞ

        Beşiktaş – Nesibe Aydın

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor – ÇBK Mersin

        OGM Ormanspor – Galatasaray Çağdaş Faktoring

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