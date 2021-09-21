O anlar kamerada! Kavgacı sürücüyü, kadınlar dövdü!

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi’nde, geçtiğimiz cumartesi günü akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında yol meselesi yüzünden tartışma çıktı.
ARACINA BİNERKEN SALDIRIYA UĞRADI
İHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın tarafı olan kişilerden birisi aracına binip giderken saldırıya uğradı.
KADINLAR DA KAVGAYA KARIŞTI
Saldırıya uğrayan sürücünün kadın yakınları duruma tepki göstererek adama vurmaya başladı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Taraflar olay yerinden vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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