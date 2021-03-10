Kadınlar Günü'nde Berker Güven'e Anlamlı Ödül

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SHOW TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de İskender karakterini canlandıran Berker Güven, oyunculuğunun yanı sıra toplumsal konulara gösterdiği duyarlılıkla sevenlerinden tam not aldı.

Eski bir 'Kadın Hakları Yüksek Lisans Programı' öğrencisi olan Güven, Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü tarafından, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nde sanat dalında 'Kadın Hakları Savunucusu' ödülüne layık görüldü.

Tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak düzenlendi. Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismin, video konferans şeklinde bağlandığı gece sonrası 26 yaşındaki oyuncuya, hayranları tarafından sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.