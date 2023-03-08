Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak adlandırılan 8 Mart'ın hikayesi aslında insan hakları temelinde kadınların sosyal bilinçleri için savaşarak kazandığı bir mücadeleyi esas alan bir hikayeye dayanmaktadır. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Dünya Kadınlar Günü 1977 tarihinde ise resmiyet kazanmıştır. Peki, Kadınlar Günü ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi...