Kadınlar ilişkiden sonra ne zaman gusül abdesti alır? Cinsellikten ne kadar sonra abdest almak gerekir?

Gusül abdesti İslam dininin gereklerinden ve diğer ibadetlerin özellikle namaz ibadetinin yerine getirilmesi için zorunlu olan bir uygulamadır. Hangi durumlarda gusül abdesti alınacağı açık ve net bir biçimde belirtilmiştir. Bu uygulamaların belirli bir sıra ile icra edilmesi gerekmektedir. Bu yazımızda kadınlar ilişkinden hemen sonra abdest alabilir mi, ilişkiden ne kadar sonra gusül abdesti alınır ve kadınların nasıl gusül abdesti alacağı gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Gusül Abdesti Nedir?

Gusül abdesti İslam dininin belirttiği durumlardan sonra alınan genel bir temizlenme halidir. Kadınlarda menstrual dönemin bitiminde ya da cünüp, hayız, nifas hallerindenin giderilmesi için yapılır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Muhammed (S.A.V.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

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Gusül abdestinin sünnetleri de bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre gusletmek isteyen kişi için şu adımlar uygulanır:

“Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar.”

Kadınlar İlişkinden Hemen Sonra Abdest Alabilir Mi?

Cinsel ilişki sonrası hem kadının hem de erkeğin gusül diğer bilinen adıyla boy abdesti alması gerekir. İslam alimlerinin ya da din bilginlerinin ilişki sonrası gusül abdestin ne zaman alınacağı ile ilgili görüşleri mevcuttur. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Kadının cinsel ilişkiden kalan meniyi olabildiğince dışarı akıtmış olması gerekmektedir. Bunun için de bir süre beklenilmesi önerilmektedir. Eğer gusül (boy) abdesti aldıktan sonra akıntı gelirse, kadının tekrar gusül abdesti alması gerekmez, bu durumda yalnızca kadının abdesti bozulur ve ibadetlerini yerine getirmesi için abdestini tazelemesi gerekmektedir.

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Diğer yandan İslam bilginleri gusül abdestinin geciktirilmesini en fazla bir namaz vakti kadar olabileceğini bildirmişlerdir. Yani gusül gerektiren hallerden sonra namaz kılmaz için gusül abdesti almak gerekir.

İlişkiden Ne Kadar Sonra Gusül Abdesti Alınır?

Cinsel ilişkinden sonra hem kadın hem de erkek için farz olan gusül abdestinin ilişkinden ne kadar süre sonra olması gerektiği akılları kurcalayan bir konudur. Bu durum hem erkek hem de kadınlar için önemli ve hassas bir konudur. Erkeklerde kendinden gelen meninin kesilmesini gerçekleştirmek için meninin akması durumunda sonra ya uyunması ya da bir süre yürüyüp gezinmesi veya idrar yapılması gerekmektedir. Kadınlarda ise cinsel birliktelik sonrası kalan meni mümkün olduğu kadar dışarı akıtılmalıdır. Bunun için de bir müddet beklenilmeli hemen gusül abdesti alınmamalıdır. Erkek ya da kadının gusül abdesti aldıktan sonra cinsel organlarından sıvı gelirse bu durumda tekrar gusül abdesti alınmaz, böyle bir durumda abdest bozulmuş olup, namaz ya da diğer ibadetler için abdest almaları gerekmektedir.

Kadınlarda Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Kadınlarda gusül abdesti almak belli bir takım kurallar ve sıralamalarda bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aşağıda gusül abdesti nasıl alınır kadın bulacaksınız: