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        Haberler Spor Futbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Arsenal - Futbol Haberleri

        Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Arsenal

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal, Barcelona'yı 1-0 yenerek kupaya uzandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:35
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        Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Arsenal!
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        Arsenal, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

        Lisbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan finalde Arsenal'in Norveçli orta saha oyuncusu Frida Leonhardsen Maanum'un kaydettiği gol 22. dakikada VAR'dan gelen ofsayt kararıyla iptal edildi.

        67. dakikada oyuna giren Arsenal'in İsveçli forveti Stina Blackstenius 74. dakikada İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golü attı.

        Arsenal, 2007'de ilk kez kaldırdığı kupayı 2. kez kazandı.

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