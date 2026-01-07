Habertürk
        Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu!

        Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar, HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

        Giriş: 07.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:32
        İşte Kadınlar Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler!
        Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

        Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Çimsa ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet, Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

        Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 9-11 Ocak'ta Denizli'de düzenlenecek.

        9 Ocak Cuma günü, yarı final karşılaşmaları oynanacak. Saat 17.00'de Fenerbahçe Opet ile son şampiyon Çimsa ÇBK Mersin karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak diğer müsabakada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Emlak Konut kozlarını paylaşacak.

        Yarı final maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

        Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar, HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

