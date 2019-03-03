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Memede değişiklikler



Meme muayenesi her kadının aylık periyotta yapması gereken bir sağlık kontrolüdür. Özellikle meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması gibi meme kanserinin çok nadir görülen agresif belirtilerinin dışında, meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişliğin mutlaka dikkate alınması ve hekime başvurulması gerekir. Aynı şekilde meme görünümünüzdeki değişiklik ya da akıntı da hastalık habercisi olabilir. Bu durumda hekiminize başvurarak muayene olmalı ve mamografi, ultrason, MR ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi yaptırmalısınız.