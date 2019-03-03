Şişkinlik
Birçok kadının ortak sorunu olan şişkinliğe karın ağrısı veya pelvik ağrı da eşlik ediyorsa, yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Şişkinlik problemini hemen hemen her gün yaşamaya başladıysanız ve birkaç haftadan fazla sürüyorsa mutlaka hekiminize danışın.
Adet dönemi dışında kanama
Menopoz dönemi öncesi, kadınlar arasında adet dönemi düzensizliklerini görmezden gelme eğilimi ne yazık ki yaygındır. Ancak bu dönemde gerçekleşen kanamalar, kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Özellikle adet dönemi içinde ya da dışında görülen anormal kanamalar, kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser olan rahim kanserinin belirtisi olabilir.
İdrar veya dışkıda kan
Eğer idrar veya dışkıda kan fark ederseniz hemoroid diyerek geçmeyin. Özellikle dışkıda şekil ve renk değişiklikleri söz konusuysa mutlaka hekiminize başvurun. Muayenenin ardından gerekli görüldüğünde kolonoskopi testi ile probleminizin nedeni ortaya çıkarılabilir.
Ağızda değişiklikler
Özellikle, sigara içiyorsanız ağzınızdaki değişiklikleri takip edin ve mutlaka diş hekiminize başvurun. Ağız içi veya dil üzerinde oluşan beyaz lekeler ağız kanserinin belirtisi olabilir.
Cilt değişiklikleri
Ciltte görülen ani değişiklikler bazen fark edilemeyebilir. Ancak ciltte görülen renk değişikliklerini mutlaka takip etmek gerekir. Eğer aniden deride kanama ortaya çıkarsa, o da kontrol edilmelidir.
Açıklanamayan kilo kaybı
Birçok kadın, kilo vermeye çalışmadan kilo kaybetmeyi memnuniyet verici olarak düşünebilir. Ancak diyetine dikkat etmediği halde açıklanamayan kilo kaybı, kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.
Memede değişiklikler
Meme muayenesi her kadının aylık periyotta yapması gereken bir sağlık kontrolüdür. Özellikle meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması gibi meme kanserinin çok nadir görülen agresif belirtilerinin dışında, meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişliğin mutlaka dikkate alınması ve hekime başvurulması gerekir. Aynı şekilde meme görünümünüzdeki değişiklik ya da akıntı da hastalık habercisi olabilir. Bu durumda hekiminize başvurarak muayene olmalı ve mamografi, ultrason, MR ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi yaptırmalısınız.
Yutma zorluğu ve hazımsızlık
Uzun süredir devam eden hazımsızlık, mide ya da yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle diyetinize dikkat ettiğiniz halde geçmeyen bir hazımsızlık problemi yaşıyorsanız, mutlaka hekiminize başvurun. Son dönemlerde ortaya çıkan yutma güçlüğü problemleri yemek borusu ile ilgili problemlerin ya da akciğer kanserinin belirtisi olabilir.
Ateş
Açıklanamayan ateş grip, enfeksiyon ya da kanserin habercisi olabilir. Özellikle kan kanserlerinin en önemli ve erken işaretlerinden biri de ateştir.
Kalıcı öksürük
Grip, alerji ve bazı ilaçların yan etkisi öksürüğe neden olabilir. Ancak 3 ya da 4 hafta gibi uzun süreli devam eden öksürük göz ardı edilmemelidir. Özellikle, sigara içiyorsanız ve uzun süredir devam eden bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekiminize başvurun.
Yorgunluk
Pek çok hastalığa ev sahipliği yapan yorgunluk, kanserin de belirsiz olan belirtilerinden biridir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre yorgunluk lösemi, kolon ya da mide kanserinin erken belirtisi olabilir.
Lenf nodlarındaki değişiklikler
Koltuk altı ya da boyun bölgesindeki lenf nodlarında oluşan şişlikleri dikkate alın ve mutlaka hekiminize başvurun. Lenf nodlarındaki değişiklikler, herhangi bir enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi kanserin de habercisi olabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.