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'Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri'

İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin 'Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri' performans sunumunun ikincisi 30 Mayıs Salı günü saat 15.00’te Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

'Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri'
HABERTURK.COM


İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla, gönüllü kadınlarla tiyatro aracılığı ile bir araya gelerek, 2021 yılından itibaren Kadınlarla Güçlendirme Hikâyeleri Atölyeleri düzenliyor. Atölyelerin amacı şu şekilde açıklanıyor: "Katılımcı kadınların yaşamlarını, yaşadıkları deneyimleri sahneye taşımak, birlikte üretmek, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek, birlikte değer üretmek, ortak olandan paylaşım oluşturmak ve bu paylaşımları sanatsal bir ürüne dönüştürme yoluyla bir arada güçlenerek çoğalmak."

2022-2023 sezonunda ikincisi düzenlenen bu atölyenin çalışmaları İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde gerçekleştirildi ve atölye sonucunda kadınların kendi hikâyelerini aktardıkları bir performans hazırlandı.

Katılımcılar, Zuhal Güreli, Olivia Hyunsin Kim ve Hilal Polat’tan Eğitim Aldılar

30 Mayıs Salı günü saat 15.00’te Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde katılımcıların kendi hikâyelerini anlatacakları ücretsiz bir performans düzenlenecek.
İzleyeceğiniz performans için çalışmalar, 2022 Kasım ayı itibariyle başlamış. Katılımcılar, kadına yönelik şiddet alanında yapılan sanatsal çalışmalarda deneyimi olan oyuncu Zuhal Güreli ile tiyatro ve sahnede olmaya dair ön bir eğitim aldı. Atölye sürecinde misafir sanatçılarla bir araya gelerek, Koreli çağdaş sanatçı Olivia Hyunsin Kim ile bir günlük “birlikte hareket edebilme ve kavramlar olmadan kişinin kendisini anlatabilmesi” üzerine çalıştılar. Sonrasında sahne- kostüm tasarımcısı Hilal Polat ile tasarım atölyesine katılmışlar ve bu atölyede sahne kostümlerini kendileri tasarlayıp ve diktiler.

Atölye, İBB Şehir Tiyatroları Sanatçısı ve ÇGSM Sorumlusu Emre Koyuncuoğlu, oyuncu Zuhal Güreli, dramaturg Elif Solak Tokatlı ve tiyatro tasarımcısı Hilal Polat moderatörlüğünde ilerledi.

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