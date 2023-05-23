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Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi

Karaköy'de görüntülenen Kadir Doğulu, gazetecilerin Neslihan Atagül ile evliliğinde kriz yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda ortaya atılan eşine ihanet ettiği yönündeki söylentileri cevapsız bıraktı. Gülümsemekle yetinen ünlü oyuncu, suskunluğunu korumayı tercih etti

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  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    2016'da Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.

    Kadir Doğulu, çıkan haberlerin ardından 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasında bulunmuştu.

    Eşine güvenen ve söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül ise Kadir Doğulu ile birlikte Bakü'ye uçmuş ve çift, adeta aşk tazelemişti.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kadir Doğulu, yaşananlardan haftalar sonra görüntülendi. Doğulu, tek başına Karaköy'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte saatlerce oturup, sohbet eden Kadir Doğulu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce gülümsemekle yetindi.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, basın mensuplarının yaşanan olaylarla ilgili sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Sessizliğini koruyan Doğulu, ardından otomobiline binerek oradan ayrıldı.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    2016'da Neslihan Atagül ile evlenenKadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Doğulu'nun samimi tavırlar sergilediği kadının adının baş harfinin 'S' olduğu ve ünlü oyuncunun imam nikâhlı eşi olduğu ileri sürülmüştü.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    "TRAJİKOMİK BİR HİKAYE"

    Söz konusu kişinin Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddia edilmişti. Bu söylentilerin ardından Sezer Çakır, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    Sezer Çakır, "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir" demişti.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    "NESLİHAN'DAN BAŞKA İMAM NİKÂHLI EŞİM YOK"

    Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün iddiaları, bir sosyal medya dedikodusu olarak gördükleri için önemsemedikleri öğrenilmişti. Konuyu kendisine soran yakın çevresine Doğulu, "Benim Neslihan'dan başka imam nikâhlı eşim yok" dediği ortaya çıkmıştı.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    Bir başka iddia ise Neslihan Atagül'ün evi terk ettiği, annesinin yanına döndüğüyle ilgiliydi. Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen Formula 1 yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, el ele poz vererek haklarındaki tüm iddiaları çürütürken keyiflerinin yerinde olduğu mesajı vermişti.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    İHANET SORUSUNA TEPKİ

    Daha sonra bir söyleşiye katılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntülerinin ardından ihanetle ilgili soru soran bir katılımcıya tepki göstermişti. Soru karşısında sinirlenen Atagül, "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun?" demişti.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    "MEDENİ BİR CESARETLE SORU SORDUN, TAKDİR EDİLESİ"

    Eşi Neslihan Atagül'ün ardından konuşan Kadir Doğulu ise, "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi... Hepinizin hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. 'Bu kadar doğru-yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor?' diye sorabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Öte yandan Kadir Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.
  • Kadir Doğulu gülümsemekle yetindi! Neslihan Atagül... - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül Doğulu ile eşi Kadir Doğulu

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