Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Hamile olsam bunu saklama gereği duymayız

Son dönemdeki hamilelik haberleri ile bir süredir magazin gündeminde adından söz ettiren Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül Doğulu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Hakkında çıkan hamilelik haberlerine de net bir cevap veren Atagül, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız. Asıl anlamadığımız gerçekten bu haberler nereden ve nasıl çıkıyor? Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi hamile olursam da bunu saklama gereği duymayız" açıklamasında bulundu