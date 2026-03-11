Kadir Gecesi tarihi: 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Ramazan ayında son günlere girilirken Kadir Gecesi tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi, İslam inancında bin aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi tarihini gündemine aldı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile 2026 Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte 2026 Kadir Gecesi tarihi...
Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için dua ve bağışlanma fırsatı sunan en önemli geceler arasında yer alır. Bu nedenle Müslümanlar için Kadir Gecesi, manevi olarak en değerli ve en bereketli gecelerden biri olarak kabul edilir. Kadir Gecesi, Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an'ın İndirilmesi: Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e, Cebrail (a.s.) aracılığıyla indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, İslam'ın temel kaynağının insanlığa sunulmasında büyük bir dönüm noktasıdır.
Bin Aydan Daha Hayırlı: Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilir (Kadir Suresi, 97:3). Bu, bu gecede yapılan ibadetlerin, o yılın tüm diğer ibadetlerinden çok daha faziletli olduğu anlamına gelir.
Allah’ın Rahmetinin Bol Olduğu Bir Gece: Kadir Gecesi'nde, Allah’ın rahmeti, mağfireti ve affı çok daha fazladır. Müslümanlar bu geceyi Allah’a yönelerek dua ederek, ibadet ederek ve tövbe ederek geçirirler. Geçmişteki günahların affedilmesi için bu gece büyük bir fırsattır.
Duaların Kabulü: Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu bir gecedir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah’a olan yakınlıklarını artırmaya çalışırlar.
KADİR GECESİ NE OLDU?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.