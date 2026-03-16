KADİR GECESİ MESAJLARI 2026

Bu mübarek gecede, yüreğinizdeki tüm dilekler kabul olsun. Kadir Gecesi’nin huzur ve bereketi üzerinizde olsun. Allah’ın rahmeti ve merhameti hep sizinle olsun.

Rabbimizin sonsuz lütfu ve keremiyle dolu bu mübarek gecede, dualarınızın, niyetlerinizin kabul olması temennisiyle sizlere en içten dualarımı sunuyorum. Kadir Geceniz kutlu olsun, kalpleriniz nur, evleriniz bereketle dolsun.

En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.