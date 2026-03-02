Kadir Gecesi tarihi 2026: Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2026 Ramazan ayı tüm coşkusuyla idrak edilmeye devam ederken Kadir Gecesi tarihi merak ediliyor. İlk vahyin Peygamber Efendimize (sav) indirildiği bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdeleniyor. İslam inancında Ramazan ayının 27'nci gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Peki, 2026 Kadir gecesi ne zaman, Kadir Gecesinde ne olur? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayı devam ederken Kadir Gecesi’nin tarihi araştırmaları hız kazandı. Ramazan’ın 27’nci gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede, Peygamber Efendimize ilk vahiy gelmiş ve Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri indirilmeye başlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi’nin tarihi netleşti. Bu kapsamda "Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu gecede hangi ibadetler yapılmalı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Yüce Allah (c.c), ilk vahyi Cebrail (a.s) aracılığıyla bu gecede göndermiş; Cebrail’in “Oku” hitabıyla Kur’an’ın ilk ayetleri nazil olmuştur. Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi’nin, Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilerek tüm İslam alemine önemi vurgulanmıştır.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul ediliyor. Buna göre 2026 yılının Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER
Kadir Gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (s.a.s)'e:
"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ
Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:
- Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
- Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
- Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
- Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
- Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.
Kur'ân-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir, 97/ 1-5)