Kadir Gecesi tarihi: 2026 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Kadir Gecesi araştırmaları hız kazandı. İslam dünyasında Ramazan'ın 27. gecesi olarak idrak edilen bu gecede, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indirilmeye başlandı. Mübarek geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen binlerce Müslüman, Kadir Gecesi ibadetlerini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, önemi ve faziletleri neler? İşte tüm detaylar...
Ramazan ayı yurt genelinde manevi atmosferiyle idrak edilmeye devam ederken, Kadir Gecesi tarihi merak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan bu gecede, Peygamber Efendimize ilk vahiy gelmiş ve Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri indirilmeye başlanmıştır. İslam dünyasında Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda "2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi’nde, Allah tarafından görevlendirilen vahiy meleği Cebrâil, 610 yılında Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda, 40 yaşındaki Hz. Muhammed’e (SAV) gelerek Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini indirmeye başlamıştır.
İlk vahiy olan “Oku!” (Alak Suresi’nin ilk ayetleri) bu gecede indirildi. Allah, Kur’an-ı Kerim’de, Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
İslam dünyasında Ramazan’ın 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor. Buna göre Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?
Teheccüd ve Nafile Namazlar: İki rekat niyet ederek kılınan nafile namazlarda uzun sureler okumak tavsiye edilir.
Kur’ân-ı Kerîm Okumak: Kadir Gecesi, Kur’ân’ın indirilmeye başlandığı gecedir. Bu nedenle, Kur’ân tilaveti yapmak en faziletli ibadetlerdendir.
Sadaka Vermek: Bu gece yapılan sadakanın sevabı kat kat fazladır. Maddi imkânı olmayanlar, güler yüz ve güzel sözle de sadaka sevabına erişebilir.
Zikir ve Tesbihat: “Sübhânallâh”, “Elhamdülillâh”, “Allâhu Ekber”, “Lâ ilâhe illallâh” zikrini bolca tekrar etmek, kalbi huzurla doldurur.
Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlardan pişmanlık duyarak samimi tövbe etmek, Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde değerlendirmek demektir.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah celle celâlühû tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Kur’ân-ı Kerîm’de “Bin aydan daha hayırlı” olarak bildirilen bu gece, af ve mağfiretin, rahmet ve bereketin zirveye ulaştığı zaman dilimlerinden biridir. Yüce Rabbimiz Allah celle celâlühû, Kadir Suresi’nde bu gecenin önemini açıkça beyan etmiş ve Mü’minleri ihya etmeye davet etmiştir.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi’nin, Ramazan ayının son on gecesi içerisinde, özellikle tekli gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Bu gecede yapılan ibadet, edilen dua, okunan Kur’ân, verilen sadaka ve yapılan tüm hayırlar, diğer zamanlara göre daha faziletli olur.
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER
“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)
“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)
“Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadîr sûresi 3)
“O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.” (Kadîr sûresi 4)
“Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.” (Kadîr sûresi 5)