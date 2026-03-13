KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah celle celâlühû tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Kur’ân-ı Kerîm’de “Bin aydan daha hayırlı” olarak bildirilen bu gece, af ve mağfiretin, rahmet ve bereketin zirveye ulaştığı zaman dilimlerinden biridir. Yüce Rabbimiz Allah celle celâlühû, Kadir Suresi’nde bu gecenin önemini açıkça beyan etmiş ve Mü’minleri ihya etmeye davet etmiştir.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir Gecesi’nin, Ramazan ayının son on gecesi içerisinde, özellikle tekli gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. Bu gecede yapılan ibadet, edilen dua, okunan Kur’ân, verilen sadaka ve yapılan tüm hayırlar, diğer zamanlara göre daha faziletli olur.