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"SANATIN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"



Kadir İnanır, "Bir filmi çekmek bireysel sanatların ötesinde. Günümüz ekonomisinde, Türkiye’de iyi bir filmi üretmenin en düşük maliyeti 1 milyon dolar. Bugünkü ekonomik koşullarda 1 milyon doları olan bir adam o parayı film çekmek için harcar mı? Ne için harcar bunu sizin gönlünüze bırakıyorum. Bu tarz filmleri çekmek artık çok zor. Ben iddia ediyorum ki bugün burada olan büyük kalabalık ve Türkiye’nin çok seçkin insanlarının bir araya geldiği bu filmin galasında, evrensel sinema değerlerini taşıyan özel bir film izleyeceksiniz. Uluslararası sanat değerlerini taşıyan filmimizin izleyicisi, bu ülkede milyonlarca vardır. Bir filme bu kadar ilgi varsa umut ışığı var demektir. Sanatın önünde hiçbir güç duramaz" şeklinde konuştu.