Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Nihat Durak'ın yönettiği, Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı Kapı filminin gala gecesine ilgi yoğundu.
Gala gecesinde Kadir İnanır'ı hayat arkadaşı Jülide Kural, Vahide Perçin'i eski eşi Altan Gördüm, Timur Acar'ı da eşi Eda Özerkan yalnız bırakmadı.
Mardinli bir ailenin hüzünlü hayat hikayesinin anlatıldığı filmin gösterimi öncesi başrol oyuncuları objektifler karşısına geçti.
"SANATIN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DURAMAZ"
Kadir İnanır, "Bir filmi çekmek bireysel sanatların ötesinde. Günümüz ekonomisinde, Türkiye’de iyi bir filmi üretmenin en düşük maliyeti 1 milyon dolar. Bugünkü ekonomik koşullarda 1 milyon doları olan bir adam o parayı film çekmek için harcar mı? Ne için harcar bunu sizin gönlünüze bırakıyorum. Bu tarz filmleri çekmek artık çok zor. Ben iddia ediyorum ki bugün burada olan büyük kalabalık ve Türkiye’nin çok seçkin insanlarının bir araya geldiği bu filmin galasında, evrensel sinema değerlerini taşıyan özel bir film izleyeceksiniz. Uluslararası sanat değerlerini taşıyan filmimizin izleyicisi, bu ülkede milyonlarca vardır. Bir filme bu kadar ilgi varsa umut ışığı var demektir. Sanatın önünde hiçbir güç duramaz" şeklinde konuştu.
"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Vahide Perçin ise, "Bir Süryani ailesinin hikayesinin filmi bu. Geçmişte bıraktığı aralığı kapatmak için geliyorlar. Bir kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu yola çıkıyorlar. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
Gecede eski eşi Vahide Perçin'i yalnız bırakmayan Altan Gördüm, filmi Perçin'le birlikte izledi. Gördüm, "Harika bir film olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
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