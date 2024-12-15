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        Haberler Magazin Kadir İnanır hakkında açıklama - Magazin haberleri

        Kadir İnanır hakkında açıklama

        Hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında yeni bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:11
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        Kadir İnanır hakkında açıklama
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        Beyninde pıhtı atması nedeniyle 9 ay boyunca hastanede tedavi gören Kadir İnanır, sağlığında görülen iyileşme nedeniyle geçtiğimiz hafta tabucu edilmişti.

        Yapımcı Ali Gündoğdu'nun kendisini ziyaret ettikten sonraki paylaşımıyla Kadir İnanır'ın bir fotoğrafı, aylar sonra ilk kez görülmüştü.

        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf Haberi Görüntüle

        Hayat arkadaşı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Kural, "Mücadeleye devam derken, bir süreliğine fizik tedavi merkezine döneceklerini belitti.

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        #kadir inanır
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