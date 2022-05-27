Kadirov'dan Polonya'ya tehdit 0:00 / 0:00

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Polonya, Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırısı boyunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in en güçlü müttefiklerinden biri oldu.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov da Polonya’nın Ukrayna’ya verdiği desteği hatırlatarak ülkeyi askeri saldırı başlatmakla tehdit etti.

Pazartesi günü paylaştığı video mesajında Kadirov "Ukrayna artık oldu bitti. Şu an asıl ilgilendiğim Polonya. Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Ukrayna'da işimiz tamamen sona erdiğinde size 6 saniyede neler yaptığımızı göreceksiniz" dedi.

Putin'in en sadık yardımcılarından biri olan Kadırov, Batı'ya yönelik eleştirilerini sosyal medyada, özellikle de Instagram'da sık sık paylaştı. En son direktifinde, bu ayın başlarında Varşova'da gerçekleşen bir eylem nedeniyle özür talep etti. Polonya'da Ukraynalı bir aktivist, Sovyet askeri mezarlığına çiçek bırakmaya çalışan Rus büyükelçisi Sergey Andreev'in üzerine kırmızı boya atmış Kadirov, "Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur" diye uyarmıştı.

Kadirov, Putin’i Ukrayna’da 'sert olmadığı ve yumuşak davrandığı' gerekçesiyle eleştirirken, yine de Putin'e desteğini yinelemişti.

PUTIN'DEN KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.