Kadriye isminin anlamı nedir? Kadriye ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Kadriye isminin analizi

Dünyaya yeni gelecek çocukları için isim arayışında olan anne baba adayları son yıllarda geleneksel isimlere yönelmiş durumdalar. Geleneksel isimler daha derin anlamları olan ve güçlü sembolik karşılıklarıyla dikkatleri üzerlerinde toplarlar. Ayrıca artık isimlerin bireylerin karakter ve kişilik üzerindeki etkileri de bilinen bir gerçektir. İşte biz de bu yazımızda sizler için Kadriye isminin anlamını, bu ismin Kuran-ı Kerim’de yer alıp almadığını ve Kadriye isminin kişilik üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Kadriye Ne Demek?

Kız çocukları için tercih edilen Kadriye ismi değer ve onur kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Arapça kökenli Kadriye ismi aynı zamanda benzeri olmayan, eşsiz, eli güzel olan anlamlarına da gelmektedir. Kadriye ismi tüm bu anlamlarıyla aslında en güzel kız isimleri arasında yerini almaktadır.