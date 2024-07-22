Kafanızın içindeki kişi genç mi bilge mi: Zihinsel yaşınızı keşfetmek için bu 8 soruyu cevaplayın!
Kronolojik yaşınız, biyolojik olarak kaç yaşında olduğunuzu gösterse de, zihinsel yaşınız size bambaşka bir hikaye anlatabilir. İnsanların zihinsel yaşları; deneyimleri, düşünce tarzları ve duygusal zekalarıyla şekillenir ve bazen gerçek yaşlarından oldukça farklı olabilir. Peki, zihinsel yaşınızı merak ediyor musunuz? İşte, sizin için 8 soruya cevap vererek zihinsel yaşınızı öğrenebileceğiniz test!
Üç tip yaş vardır: Kronolojik yaş, yaşadığınız yılların sayısını gösterir; biyolojik yaş, vücudunuzun genel durumunu ifade eder; zihinsel yaş ise beyninizin ne kadar "yaşlı" hissettiğini ortaya koyar. Bu yaşların her biri genellikle birbirinden farklıdır ve kişinin hayatını farklı şekillerde etkiler. Sizin için beyninizin genç mi yoksa bilge mi olduğunu anlamanızı sağlayacak bir test derledik. İşte, nasıl yapıldığına dair detaylar...
NASIL YAPILIR?
Zihinsel yaşınızı belirlemenize yardımcı olacak bu testte tek yapmanız gereken cevabı seçmek ve kaç puan kazandığınızı görmektir. Testin sonucunda zihinsel yaşınızı öğrenmek için tüm puanlarınızı toplayın.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır, bilimsel verilere dayanmaz.
1. soru: Fotoğraftaki pembe tonlarından birisini seçin.
Puanlar: Fotoğrafta seçtiğiniz ton A şıkkı ise 3, B şıkkı ise 2, C şıkkı ise 1, D şıkkı ise 5 ve E şıkkı ise kendinize 4 puan vermelisiniz. Hangisini seçtiyseniz onu not alınız. Testin devamındaki puanlarla toplamanız gerekiyor.
2. soru: Hangi gün batımını daha çok beğendiniz? Harflerden birisini seçiniz.
Puanlar: A harfini seçtiyseniz 3, B harfi için 2, C harfi için 4 ve D harfi için 1 puan alacak şekilde puanınızı diğer sorularda kazandığınız sayılarla toplamaya devam edin.
3. soru: Fotoğraftaki suluboya izlerinden bir tanesini seçiniz.
Puanlar: Seçtiğiniz harf A ise 2, B harfiyse 4, C ise 5, D'yi seçtiyseniz 1, E ise 6 ve F ise 3 puan eklenecek şekilde toplayın.
4. soru: Fotoğrafta ilk önce hangi renk dikkatinizi çekti? Kutucuklardaki harften renginizi bulun.
Puanlar: Dikkatinizi çeken renk A şıkkındaki ise 1, B şıkkı ise 4, C şıkkı ise 5, D şıkkıysa 3 ve E şıkkında ise 2 olacak şekilde puanınızı toplamaya devam edebilirsiniz.
5. soru: Fotoğraftaki mavi tonlarından bir tanesini seçin.
Puanlar: Seçtiğiniz harf A ise 2, B ise 4, C şıkkını seçtiyseniz 3, D harfi ise 5 ve E'yi seçtiyseniz 1 puan olarak sayınıza ekleyin.
6. soru: Fotoğrafta size göre en parlak gözüken tonu kutucuklardaki harflerden seçin.
Puanlar: Seçiminiz A ise 4, B şıkkıysa 2, C harfindeyse 1, D ise 5 ve E şıkkında ise 3 şeklinde puanınızı bir önceki sorularda kazandıklarınızla toplayın.
7. soru: Size göre fotoğraftaki en baskın renk kutularda yazan harflerden hangisinde bulunuyor?
Puanlar: A şıkkını seçtiyseniz 4, B şıkkı 5, C şıkkı 1, D şıkkı 2 ve E şıkkı 3 olarak puanlandırılır.
8. soru: Sizce bu fotoğraf siyah beyaz mı?
Puanlar: Bu soruya evet dediyseniz 5, hayır dediyseniz 0 puan yazmalısınız.
SONUÇLAR
Şimdiye kadar aldığınız tüm puanları toplayın ve sonucunuzu aşağıdaki puanlar arasından bulun.
7-12 puan:
20 yaşın altındasınız. Gerçek yaşınız ne olursa olsun, özünde kaygısız bir gençsiniz.
13–20 puan:
20-29 yaşındasınız. Aktif, yaratıcı ve hayat dolusunuz hatta kendinize yetişkin diyebilirsiniz.
21–28 puan:
30-39 yaşlarındasınız. Hâlâ aktifsiniz ve yeni şeyler hakkında meraklısınız, ancak zaten sorumlu ve düşüncelisiniz.
29–35 puan:
40-49 yaşlarındasınız. Olgun, deneyimli bir insansınız ve hayatınızı nasıl yaşayacağınızı biliyorsunuz.
36-40 puan:
50 yaşın üzerindesiniz. Hayatı bilen, rahatlığa değer veren, bilge ve sakin bir insansınız.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side