Kafelerdekini aratmayacak: Evde yapabileceğiniz kolay ve pratik trileçe tarifi
Son yıllarda kafe ve restoranlarda sıklıkla sipariş edilen ve herkes tarafından sevilen trileçeyi evde de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz! İşte, evlerinizde misafirlerine hazırlayabileceğiniz kafelerdekini aratmayacak trileçe tarifi!
Misafirlerinize servis edecek lezzetli bir tatlı arıyorsanız aradığınız trileçe olabilir! Balkanlara özgü olan bu tatlı son dönemde çoğu restoranda sıklıkla sipariş ediliyor ve severek tüketiliyor. İşte, sizin için adım adım kolay trileçe tarifi...
MALZEMELER
5 adet yumurta
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay bardağı un
ŞERBETİ İÇİN;
3 su bardağı süt
1 paket krema
1 su bardağı şeker
ÜZERİ İÇİN;
1 paket krem şanti
2 su bardağı süt
1 çay bardağı şeker
1 paket krema
2 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Trileçe tarifine şeker ve yumurta sarılarını çırparak başlayın. Yumurtanın beyazını ayrı bir kapta köpürene kadar çırpın.
Şekerli yumurtalı karşıma vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Ardından yumurta beyazını da ekleyip spatula ile karıştırın. Yağlanıp un serpilmiş kek kalıbı ya da borcama karışımı dökün.
160 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin. Kürdanla pişip pişmediğini test edebilirsiniz.
Şerbeti için; süt, krema ve şekeri ocakta kaynatıp ılımasını bekleyin. Son olarak karameli hazırlayın. Toz şekeri tencereye döküp karıştırarak erimesini sağlayın. Üzerine tereyağını ekleyin.
Fokurdamaya başlayan tereyağlı şekerin üzerine kremayı ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın, soğumaya bırakın.
Soğumuş malzemeleri bir araya getirme vakti geldi.
Trileçe kekinin üzerine ılık sütlü şerbeti ekleyin. Sütü iyice çektikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın.