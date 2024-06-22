Kağıt boyutları ve ölçüleri: a1, a2, a3, a4, a5 kağıt boyutu ölçüleri kaç cm?

A3 boyutu, posterler ve büyük broşürler için uygundur ve 29.7 cm x 42 cm boyutlarındadır. A4 boyutu, en yaygın kullanılan kağıt boyutudur ve 21 cm x 29.7 cm ölçülerindedir. A5 boyutu ise defterler ve broşürler için idealdir ve 14.8 cm x 21 cm boyutlarındadır. Kağıt boyutları, ISO 216 standardına göre belirlenmiştir ve dünya genelinde kabul görmüştür. Bu standart, kağıt boyutlarını belirlerken pratiklik ve çok yönlülüğü göz önünde bulundurur.

Kağıt boyutları, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ve özellikle ofislerde, okullarda ve basılı materyallerde kullanılan önemli standart ölçülerdir. A boyutu serisi, ISO 216 standardına göre belirlenmiş ve dünya genelinde kabul görmüş bir sistemdir. A1 boyutu, geniş formatlı baskılar için ideal olup, 59.4 cm x 84.1 cm ölçülerindedir. A2 boyutu, daha küçük bir seçenek sunar ve 42 cm x 59.4 cm ölçülerine sahiptir. A3 boyutu, posterler ve büyük broşürler için uygundur ve 29.7 cm x 42 cm boyutlarındadır. A4 boyutu, en yaygın kullanılan kağıt boyutudur ve 21 cm x 29.7 cm ölçülerindedir. A5 boyutu ise defterler ve broşürler için idealdir ve 14.8 cm x 21 cm boyutlarındadır. Bu yazıda, A1'den A5'e kadar olan kağıt boyutlarını ve ölçülerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.