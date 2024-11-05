Kağıthane Belediye Meclisi'nde arbede: 2 meclis üyesi yaralandı

Meclis toplantısı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında izleyici alanında bulunan CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı mensubu bir grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Esenyurt Belediyesindeki sürece tepki gösterdi.

Bazı meclis üyelerinin duruma tepki göstermesi üzerine oturumu yöneten Belediye Başkanı Öztekin, izleyicilerin slogan atmadan döviz ve pankart açabileceklerini ifade etti.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP'li Meclis Üyesi İsmail Ay, partisi adına Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin hazırlanan ortak bildiriyi okudu.