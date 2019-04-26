Öznur Karslı'nın haberine göre, İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak’ta çöken 4 katlı binanın ardından aynı sokakta bulunan 24 bina için de yıkım kararı çıkmıştı. Olay sonrasında içinde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği 24 binadaki geoteknik (zemin analizi) ve risk analizi incelemeleri sürüyor. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda yeni bir gelişme yaşandı.

DUVAR DAYANIKSIZ HALE GELDİ



İstinat duvarının altındaki toprağın kaymasıyla çöken binanın önüne 4 yıl önce İVA Gayrimenkul adlı inşaat firması çok katlı bir bina yapmak için derin bir temel kazısı yapmıştı. Ancak iddiaya göre söz konusu firma geçen sürede iflas etti ve binanın inşaatına başlanmadı. Böyle olunca da metrelerce derinlikteki inşaat alanına yapılan ve binaların altında bulunan istinat duvarı uzun bekleyişten kaynaklı dayanıksız hale geldi. Facianın eşiğinden dönülen geçen pazartesi ise önce istinat duvarından sular akmaya başladı, sonra toprakla birlikte istinat duvarı çöktü. Ardından da 22 numaradaki 4 katlı bina.

Mahalle sakinlerinin ulaştırdığı görüntü olay günü binanın çökmesinden birkaç saat önce çekilmiş. 35 metre yükseklikteki istinat duvarından akan sular çok değil birkaç saat sonra toprağın duvarla birlikte çökmesine neden olmuştu. Ancak bu görüntülerin çekildiği dakikalarda kurumları arayan ev sahiplerinin, ne yardım istedikleri kurumlardan ne de inşaat firmasından yardım alabildiği iddia edildi. Akıcı Sokakta yaşayan 478 mahalle sakini, inşaatı bir türlü başlatmayıp kazı alanını doldurmayan İVA Gayrimenkul’e ihmal suçluyor. Ama ihmalle suçlanan firma sahibi Serdar İ. olay günü mağdurlara attığı bu mesajda sorumluluğu İSKİ’ye yüklüyor."Bugün saat 12 sularında şirketimizin Kağıthane ilçesinde bulunan şantiyelerinden birinde meydana gelen göçük dolayısıyla öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtir, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmemesinin tek tesellimiz olduğunu bildiririz. Bugün sabah saat 5.30 sularında şantiyemizin ilgili personellerinden aldığımız 'istinat duvarından yüksek tazyikli su akıntısı olduğu' haberiyle saat 7.30 sularında şantiyemize gelerek çeşitli incelemelerde bulunduk. Saat 8.30’da akıntının nedeninin şantiyemizin arkasında bulunan İSKİ’nin ana boru hatlarından birinde meydana gelen patlama olduğunu anladık ve ilgili kurumları 09.00 itibariyle durumdan haberdar ederek yardımlarını istedik."

Serdar İ. açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: 'Sorumlarla birlikte her ne kadar saat 12.00’ye kadar akıntıyı durdurma çalışmalarına katılmış olsak da başarılı olamadık ve maalesef kamuoyunun bilgisi olduğu üzere başta şantiyemiz İksa duvarı olmak üzere, yan parselde bulunan bir binanın çökmesi ve bir kaç binanın da çökme riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olan elim hadise meydana geldi. Yaşanan bu olay sebebiyle çok üzgün olduğumuzu bir kez daha bildirir, olayda ihmali olan ilgili kurumlar hakkında şikayette bulunduğumuzu ve süreci sonuna kadar takip edeceğimizi, meydana gelen zararın giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyunun bilgisini saygılarımızla sunarız."