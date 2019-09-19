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Sahiplerini kurtarmaya çalışırken ölen köpek gözyaşlarına boğdu

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ABD'nin Florida eyaletindeki Bradenton kentinde Zippy isimli Jack Russell terrier cinsi köpek sahiplerini kurtarmaya çalışırken öldü. Evin büyük bir kısmı küle dönerken aile, 3-4 yıl civarı yanlarında olan köpeklerini çok özleyeceğini belirtti.

Sahiplerini kurtarmaya çalışırken ölen köpek

ABD'nin Florida eyaletindeki Bradenton kentinde Jack Russell terrier cinsi köpek, sahiplerini kurtarmaya çalışırken öldü.

Gece saat 2 sularında meydana gelen olayda Zippy isimli köpek, evin çatısında meydana gelen yangını sahiplerinden önce fark etti.

Yangın anında uzun süre havlayarak sahiplerini uyandırmaya çalışan Zippy, ailesini kurtardı ancak kendisi evden sağ çıkamadı. 

Olay yerine gece 2 de gelen itfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre 4 kişilik aile, köpekleri sayesinde yangını yara almadan atlattı. 

Yangın başladığında evde olan Leroy Butler, alarmın pek duyulamadığını ancak Zippy'nin havlama sesinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Çocukları güvenli bir şekilde dışarı çıkardıktan sonra polisi arayan Butler, Zippy'nin aralarında olmadığını fark edince çok üzüldüğünü ekledi.

2.16'da kontrol altına alınan yangının büyük ihtimal evin tavan arasında başladığı ifade edildi. Evin büyük bir kısmı küle dönerken aile, 3-4 yıl civarı yanlarında olan köpeklerini çok özleyeceğini belirtti.

 

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