Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün, her saat güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 15 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 15 Nisan son depremler listesi...