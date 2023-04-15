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Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı! 15 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afet bölgesi ilan edilen illerde meydana gelen artçı sarsıntılarla güncelleniyor. 15 Nisan Cumartesi günü AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İşte 15 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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  • Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı! 15 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

    Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün, her saat güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. 15 Nisan Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 15 Nisan son depremler listesi...
  • Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı! 15 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREM!

    15 Nisan Cumartesi günü saat 02:01'de Kahramanmaraş Göksun'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı! 15 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

     SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı! 15 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kahramanmaraş 4,1 ile sallandı! 15 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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