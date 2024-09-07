Kahramanmaraş'ta deprem! 7 Eylül AFAD ve Kandilli verileri ile Kahramanmaraş deprem büyüklüğü ve merkez üssü
Yurt genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği…
Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Şehrin Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntıyı hissedenler arama motorlarında ‘’Az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 7 Eylül son depremler listesi üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana geldi.
5.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.
Yer: Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih: 2024-09-07
Saat: 09:31:10
Enlem: 37.28417
Boylam: 37.04472
Derinlik: 7.0 MW
Büyüklük: 5.0
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5️,0️ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
''OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR''
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depreme ilişkin, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5️.0️ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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