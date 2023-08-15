Kahramanmaraş Elbistan'da deprem! 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Kahramanmaraş Elbistan'da deprem! 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 15 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 15 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...