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        Haberler Gündem Kahramanmaraş Elbistan'da deprem! 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş Elbistan'da deprem! İşte 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ağustos Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 15 Ağustos sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş Elbistan'da deprem oldu. İşte 15 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 08:06
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        Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 15 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 15 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 05:11'de Kahramanmaraş Elbistan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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