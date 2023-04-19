Son dakika deprem haberleri, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi e Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesini her gün güncelliyor. 19 Nisan Çarşamba günü Kahramanmaraş Göksun'da 3,6 ve Kahramanmaraş Onikişubat 3,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. İşte 19 Nisan Çarşamba son depremler listesi...